В ЕС запретят ввозить мясные и молочные продукты

С 1 мая 2009 г. вступают в действие новые правила ввоза гражданами продуктов питания животного происхождения, согласно которым гражданам запрещается ввозить мясные и молочные продукты (во время путешествия, в сопровождаемом багаже, в международных почтовых отправлениях).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины со ссылкой на информацию Представительства Украины в Европейском Союзе.

Этот запрет вводится для защиты здоровья животных на территории стран-членов ЕС и не распространяется на тех граждан, которые прибывают с территории Хорватии, Гренландии, Исландии или Фарерских островов и перевозят указанные продукты для собственного потребления весом до 10 кг.

Правила также не касаются порошкового детского питания, специальных продуктов или питания, необходимого для лечения животных, если вес этих продуктов не превышает 2 кг и если они не нуждаются в хранении в холодильнике непосредственно перед открытием, находятся в специальной неповрежденной упаковке производителя при условии продажи конечному потребителю.

Что касается рыбной продукции и различных панцирных, туристам разрешается ввозить их весом до 20 кг. Правила относительно веса не распространяются на тех, кто прибывает из Исландии и с Фарерских островов.

Другие же продукты животного происхождения, такие как мед, живые устрицы, живые мидии и, например, слизни, гражданам разрешается ввозить весом до 2 кг.

Данные правила не будут распространяться на продукты животного происхождения, которые перевозятся между 27 странами-членами ЕС или ввозятся из Андорры, Лихтенштейна, Норвегии, Сан-Марино и Швейцарии.