Кризис - не препятствие для борьбы со СПИДом и туберкулезом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что кризис не должен быть препятствием для обеспечения финансирования в полном объеме мероприятий по борьбе с ВИЧ/СПИДом и туберкулезом.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня на заседании Координационного совета по вопросам противодействия эпидемии ВИЧ/СПИД и туберкулезу.

«Обстоятельства, в том числе связанные с экономической ситуацией, не являются обстоятельствами, на которые сегодня нужно реагировать, когда мы говорим о финансировании программы противодействия ВИЧ/СПИД, туберкулезу и наркомании. Я глубоко убежден, что вопрос так не должен ставиться. Полное финансирование, независимо от ситуации, этих программ должно быть продолжено в 2009 году», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент напомнил, что две недели назад он подписал закон об утверждении общегосударственной программы на 2009-2013 годы по обеспечению профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, ухода и поддержки ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом.

По его словам, общий объем финансирования этой программы составляет 3 млрд. 652 млн. грн.

«Дай Бог, чтобы эти деньги мы увидели в национальном бюджете. Начинается 2009 год, и мы видим, что есть большая разница между политической декларацией, когда принимается соответствующий закон, и готовностью действующей власти это поддержать, когда речь идет о наполнении бюджета на 2009 год, и положениями этой программы», - считает В.ЮЩЕНКО.

«Еще раз обращаюсь и к правительству, и к руководству областей – в 2009 году все наши обязательства, имею в виду государственные, должны профинансировать», - подчеркнул Президент.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля Верховная Рада Украины приняла Закон «Об утверждении Общегосударственной программы обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, ухода и поддержки ВИЧ-инфекцированных и больных СПИДом на 2009-2013 годы».

Целью Программы является стабилизация эпидемической ситуации, снижение уровня заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции/СПИДа путем реализации государственной политики по обеспечению доступа населения к широкомасштабным профилактическим мероприятиям, услугам по лечению, уходу и поддержке ВИЧ-инфекцированных и больных СПИДом.

Ориентировочный объем финансирования составляет: всего по программе - 3 651 847, 7 тыс. грн., в том числе из государственного бюджета - 2 905 938, 3 тыс. грн., из местных бюджетов - 267 336, 4 тыс. грн., из других источников - 478 572, 9 тыс. грн.

16 марта Президент Украины подписал данный закон.