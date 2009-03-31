Военные технологии – на службе здоровья

Американские военные технологии, разработанные в рамках программы истребителя 5-го поколения F-35, внедряются в российскую медицину. В частности, для проведения в Эндокринологическом научном центре эндоскопических операций с применением пространственной (трехмерной) визуализации будет применяться мобильный нашлемный дисплейный комплекс с отображением информации, технология которого отработана на нашлемном дисплее американского истребителя 5-го поколения. Об этом корр.АРМС-ТАСС сообщил вице-президент американской фирмы "Нэксел дифенс энд аэроспейс" Борис Данилов. Эта фирма является одним из ведущих поставщиков американских систем отображения информации российским заказчикам.

"Технология пространственной или трехмерной медицины, вышедшая из недр военно-промышленного комплекса США, активно применяется в ведущих американских госпиталях уже несколько лет. Сегодня более 20 госпиталей США применяют нашлемную систему визуализации. В России нашим партнером по созданию и внедрению аналогичной системы выступило отделение андрологии и урологии Эндокринологического научного центра Федерального Агентства по высокотехнологичной медицинской помощи", - сообщил Б. Данилов.

Заведующий отделением андрологии и урологии Дмитрий Курбатов намерен применять для сложных эндоскопических операций мобильный нашлемный дисплейный комплекс с трехмерной визуализацией, аналог которого при содействии "Нэксел дифенс энд аэроспейс" в настоящее время создается с привлечением оборонного предприятия "Каскад-Оптэл", специализирующегося в создании оптико-электронной и тепловизионной аппаратуры специального назначения.

По мнению медицинских экспертов, применение в хирургии систем трехмерной визуализации является следующим шагом по сравнению с традиционной двухмерной хирургией и медицинскими роботами.

ИТАР-ТАСС