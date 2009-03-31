В Украине активизируют социальную рекламу для туберкулеза

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает целесообразным активизировать социальную рекламу для обеспечения эффективной профилактики ВИЧ/СПИД и туберкулеза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня на заседании координационного совета по вопросам противодействия эпидемии ВИЧ/СПИД и туберкулеза.

«Мы чрезвычайно отстаем в социальной рекламе, особенно на уровне территорий, там, где тенденции достаточно неутешительные, публичная власть должна большое внимание уделить социальной рекламе», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент Украины убежден, что использование социальной рекламы может стать одним из эффективных средств профилактики социальных заболеваний. «Публично на общество ничто не может так ежедневно влиять, как широко раскрытая социальная реклама, которая работает не на адресную аудиторию, а на миллионы людей, которые проезжают по центральным улицам вашего города», - объяснил он.

В.ЮЩЕНКО предложил во время заседания обсудить и принять необходимые изменения в проведении информационной и образовательной политики.