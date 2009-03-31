Ющенко выступает за активизацию международного сотрудничества для получения помощи на борьбу со СПИДом и туберкулезом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает местным властям и правительству активизировать международное сотрудничество для получения технической помощи на борьбу с ВИЧ/СПИД и туберкулезом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня на заседании Координационного совета по вопросам противодействия эпидемии ВИЧ/СПИД и туберкулеза.

«Очень часто нам не хватает того, что мы не научились говорить одним голосом, когда речь идет о преодолении этой беды. Мне тяжело комментировать, что ряд программ, в том числе международных, и программ, которые поддерживают международные финансовые институты, Украиной не выбраны. Я не могу это объяснить - почему у нас происходят опоздания по технологии получения соответствующих грантов, по формированию соответствующих заявок», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент Украины в очередной раз отметил необходимость консолидации усилий местной и центральной властей, а также общественных организаций. «Очень часто мы видим проколы, которые стоят десятки миллионов долларов», - добавил он.

В.ЮЩЕНКО, аргументируя свою позицию, привел пример о реализации программы по противодействию туберкулезу, которая финансируется Международным банком реконструкции и развития. «Ссуда МБРР в сумме 60 млн. долларов на контроль за туберкулезом и ВИЧ/СПИД в Украине использована лишь на 42%, то есть 25,7 млн. выбраны и профинансированы. Другими словами, мы встречаемся с ситуацией, когда ненадлежащим образом организована работа, очевидно, в правительстве и, в частности, в министерстве, очень часто нас лишает возможности использования ресурсов международной помощи», - сообщил глава государства.

Глава государства поручил Министерству здравоохранения обеспечить безотлагательную подготовку национальной заявки в Глобальный фонд о финансировании программ по борьбе с ВИЧ/СПИД и туберкулезом.

По его словам, для обеспечения эффективности мероприятий противодействия ВИЧ/СПИД и туберкулезу необходимо также активизировать сотрудничество с национальным бизнесом. «Мы должны найти способ ведения диалога с ведущими национальными бизнес-структурами. Я убежден, что абсолютное большинство украинского бизнеса может отреагировать на такую активную позицию координационного совета», - добавил В.ЮЩЕНКО.