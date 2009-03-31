Семейные тайны вредят здоровью

В каждой семье имеются свои тайны, которые порой скрывают как от чужаков, так и от членов собственной семьи. Очень часто такие секреты, как алкоголизм, насилие, нежелательные беременности, становятся препятствием к полноценному лечению, ведь не всякий человек решится рассказать об этом своему врачу. К тому же, неприятные эмоции никак не способствуют выздоровлению.

Семейные тайны часто приводят к тому, что у человека развивается чувство вины, гнева и бессилия. Эти чувства и эмоции очень сильно влияют на здоровье человека, в особенности на его способности к адаптации и уравновешенности в тяжелое время болезней. Так считает профессор Marie-Dominique Beaulieu из университета Монреаля.

Согласно новому исследованию, такие эмоции как гнев и чувство бессилия увеличивают вероятность различных заболеваний. Например, уже установлена связь между чувством гнева и возникновением ишемической болезни сердца. "Это трудно сейчас доказать. Для этого надо провести длительное исследование, а также необходимо знать семейные секреты. Но я уверена, что семейные тайны играют серьезную роль в процессе выздоровления", - считает Beaulieu.

Профессор уверена, что очень важно разобраться во всем происходящем в семье и в себе самом, и тогда можно жить счастливой жизнью независимо от всех страшных семейных секретов. Способность открыто говорить о "скелетах в шкафу" может помочь как самому человеку, так и следующим поколениям.

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