Поездки в общественном транспорте поддерживают вес в норме

Люди, которые ездят на общественном транспорте, имеют в три раза больше шансов без особых нагрузок выполнять рекомендуемые минимальные нормы физической активности и поддерживать вес в норме, чем водители автомобилей. Исследователи Университета Британской Колумбии /Канада/ пришли к такому выводу после анализа здоровья и образа жизни свыше 4 тыс. человек.

Поскольку поездки на автобусах и поездах часто связаны с пешим передвижением и остановками, пассажиры в большей степени, чем водители личной машины, выполняют установленную медиками норму умеренной физической активности по 30 минут в сутки пять дней в неделю, заключили физиологи. В противовес, уровни физической активности большинства людей, путешествующих на своей машине, в наименьшей степени соответствуют нормам.

Как говорит один из авторов исследования доктор Лоуренс Франк, идея о необходимости изматывать себя до пота в спортзале, чтобы похудеть и сохранить здоровье, ошибочна. Коротких регулярных прогулок на свежем воздухе, даже если они являются частью повседневных обязанностей типа поездки на работу или в магазин, достаточно для получения минимума ежедневной физической деятельности. Врачи считают, что полученные данные должны побудить людей меньше ездить на личном транспорте, а также поспособствовать развитию общественного транспорта и городского планирования, чтобы пассажиры больше ходили пешком. Кроме того, пользование общественным транспортом снизит выбросы автомобильных выхлопов и сделает воздух чище, что также благоприятно отразится на здоровье горожан.

АМИ-ТАСС