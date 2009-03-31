Видеоигры улучшают зрение

Американские и израильские ученые обнаружили, что компьютерные игры с быстрой сменой изображения, например из разряда «шутеров» от первого лица, улучшают зрительное восприятие контрастов.

Исследователи из университетов Рочестера и Тель-Авива определили контрастную чувствительность зрения 22 студентов, которых затем случайным образом разделили две группы. Первая группа играла в такие «шутеры», как Unreal Tournament 2004 и Call of Duty 2, а вторая – в игру The Sims 2, которая не требует высокой зрительно-двигательной координации. Каждый доброволец провел за своей игрой 50 часов в течение девяти недель, после чего контрастная чувствительность их зрения была определена повторно.

Оказалось, что у игроков из первой группы способность различать близкие оттенки серого цвета улучшилась в среднем на 43 процента. Во второй группе существенных изменений по этому показателю не наблюдалось. При обследовании людей, проводящих большое количество времени за «шутерами», максимальное зафиксированное улучшение контрастной чувствительности составило 58 процентов по сравнению с людьми, в видеоигры не играющими. Ранее считалось, что способность воспринимать тонкие различия оттенков серого цвета является врожденной особенностью человека и не поддается упражнению.

По словам руководителя работы Дафни Бавелье (Daphne Bavelier), игры не изменяют анатомические особенности глаз, но заставляют мозг более эффективно обрабатывать получаемую от них информацию, за счет чего и повышается контрастная чувствительность. Ученые планируют использовать полученные данные для разработки новых методов лечения амблиопии – заболевания, при котором нарушается передача визуальной информации в мозг. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

medportal.ru