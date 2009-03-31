Яичный белок увеличивает тонус мышц

Согласно данным американского исследования, высококачественный протеин в яйцах обеспечивает мышцы хорошей мышечной силой, энергией и ощущением полноты.

Это исследование проанализировало данные от 25 испытаний протеинов, которые проводились ранее.

По мнению Дональд К. Леймана, почетного профессора Университета Иллинойс, одно яйцо дает 13% от рекомендуемой ежедневной дозы высококачественного белка, что помогает сохранить мышечную массу и предотвратить потерю мышечного веса у пожилых людей.

«В то время как многие американцы могут получать достаточное количество белка, они должны сосредоточить внимание на потреблении высококачественных белков», – сообщил Лейман.

Наряду с пользой для мышечной силы, высококачественный белок в яйцах обеспечивает стабильный и устойчивый заряд энергии. Это происходит потому, что яичный протеин не вызывает резкое увеличение сахара в крови и уровня инсулина, что может привести к ребаунд эффекту.

medstream.ru