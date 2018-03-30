Немецкие врачи излечили больного ВИЧ/СПИДом

"Сенсация! Берлинские врачи победили ВИЧ-инфекцию!" – этот или сходные с ним заголовки появились в связи с этим на первых полосах практически всех немецких таблоидов. Более серьезные издания откликнулись на событие хоть и сдержанней, но тоже не обошли его вниманием.

Уникальный метод лечения тяжелобольного

Началась эта история 3 года тому назад. Проживающий в Берлине 39-летний американец – его имя не разглашается – обратился в клинику "Шарите", где ему диагностировали лейкемию в тяжелой форме.

Пациент был в очень плохом состоянии, которое усугублялось тем, что несколькими годами раньше он был инфицирован вирусом иммунодефицита. Единственным, хотя и слабым, утешением могло служить то, что больной принимал соответствующий коктейль лекарств, и ВИЧ-инфекция еще не успела развиться. Поэтому первоочередной задачей представлялась борьба с лейкемией, и пациента поместили в отделение гематологии и онкологии.

Его лечащий врач Геро Хюттер (Gero Hütter) решил прибегнуть к стандартному в таких случаях методу лечения – химиотерапии в комбинации с пересадкой костного мозга.

Химиотерапия разрушает не только раковые, но также кроветворные и иммунные клетки. Именно это и делает необходимой пересадку костного мозга. Он содержит стволовые клетки, которые призваны возместить пораженные раком и разрушенные химиотерапией клетки крови и воссоздать заново иммунную систему больного.

В данном же случае речь шла о ВИЧ-инфицированном пациенте, иммунная система которого была дополнительно подорвана вирусом. Поэтому лечащий врач решил при поиске подходящего донора не ограничиваться стандартными для такого рода пересадок критериями, а добавить к ним еще один – невосприимчивость к ВИЧ-инфекции.

"Дело в том, что вирус иммунодефицита для проникновения в клетку использует два рецептора на ее оболочке, два белка – CD4 и CCR5, – объяснил Геро Хюттер. - Белок CD4 всегда один и тот же, неизменен, а вот ген, кодирующий белок CCR5, у некоторой, хотя и очень небольшой, части населения имеет мутацию, которая делает этих людей резистентными к ВИЧ-инфекции".

Полезная мутация и счастливое стечение обстоятельств Мутация, в результате которой две аминокислоты, входящие в структуру белка, меняются местами, известна генетикам под названием "дельта 32".

Как рассказал Геро Хюттер, ему в голову пришла следующая мысль: "Наш план сводился к следующему: раз уж мы все равно трансплантируем костный мозг онкологическому больному с ВИЧ-инфекцией, почему бы не посмотреть, не окажется ли случайно среди возможных доноров и такой, у которого будет нужная нам мутация, пусть это и маловероятно".

Надежды врачей не просто оправдались, но и превзошли самые смелые ожидания. Потому что сегодня 42-летний пациент не только полностью излечился от лейкемии, но у него на протяжении вот уже 20-ти с лишним месяцев никакие анализы и тесты не указывают и на ВИЧ-инфекцию.

К этому следует добавить, что из-за противораковой терапии больной полностью прекратил прием антиретровирусных препаратов. Что говорить, результаты впечатляют!

И все-таки врачи – как "виновники торжества", так и независимые эксперты, – в один голос предостерегают от чрезмерной эйфории.

Прежде всего, они подчеркивают, что пока об излечении от ВИЧ-инфекции не может быть и речи. То, что коварный вирус не обнаруживается ни в крови, ни в ряде органов пациента, не значит, что в организме не осталось тайных резервуаров для вируса. Но на сегодняшний день пациент практически здоров, и это уже почти чудо.

Метод может быть успешным в крайне редких случаях

Однако на вопрос, можно ли это чудо повторить, может ли оно стать своего рода стандартной методикой терапии ВИЧ-инфекции, врачи отвечают решительным "нет!"

Геро Хюттер уверен, что "ни сегодня, ни в ближайшем будущем эта методика ни в коей мере не годится для лечения ВИЧ-инфекции – за исключением случаев, когда на ВИЧ-инфекцию накладывается еще и онкологическое заболевание".

"Чтобы произвести трансплантацию стволовых клеток, нужно полностью подавить собственную иммунную систему пациента,- объяснил Норберт Брокмайер (Norbert Brockmeyer), директор дерматологической клиники Рурского университета в Бохуме и эксперт Немецкого объединения по изучению ВИЧ-инфекции и СПИДа. - Эта процедура просто опасна для жизни, причем не только для ВИЧ-инфицированных, но и вообще для любого пациента."

Таким образом, пересадка костного мозга не годится как метод борьбы с ВИЧ-инфекцией. Если в начале 80-х годов средняя продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных после заражения не превышала 5 лет, то сегодня, благодаря современным антиретровирусным препаратам, она составляет уже 30 лет. Это делает высокий риск, связанный с трансплантацией костного мозга, совершенно неоправданным.

Однако сам по себе успех берлинских медиков имеет важное научное значение. "Вдруг перед нами открылись новые пути, о которых мы долгое время думали, что они ведут в тупик, - объяснил Норберт Брокмайер. - Сегодня представляется перспективным применение генетически модифицированных стволовых клеток, содержащих фрагменты вирусных белков для активизации иммунного ответа".

Несмотря на это, предупреждают врачи, ВИЧ-инфекция все еще остается неизлечимой.

Владимир Фрадкин

dw-world.de