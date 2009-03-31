Хватает ли вашему организму железа... Тест
Помогут диета и витамины
Ослабленному долгими зимними холодами организму иногда не хватает железа. Отсюда возникают весенняя слабость, частые простуды. Протестируйте себя на дефицит железа, и если он подтвердится, начните принимать соответствующие препараты. Естественно, предварительно проконсультировавшись у врача.
1. Быстро устаете, плохо переносите привычные нагрузки?
2. Снизилась работоспособность?
3. Стали невнимательны, рассеяны, трудно сосредоточиться?
4. Жалуетесь на головокружение и головную боль?
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5. После подъема по лестнице, прогулки быстрым шагом, разминки в фитнес-клубе перехватывает дыхание, колотится сердце?
6. Много нервничаете, страдаете бессонницей?
7. Темнеет в глазах, перед ними появляются черные точки?
8. Беспокоит чувство онемения в руках и ногах (покалывание или ползание мурашек)?
9. Легко подхватываете простуду?
10. Кожа бледная и сухая, с сероватым либо желтушным оттенком, на щеках и губах – ни кровинки?
11. Потрескалась кожа в уголках рта, на руках и ногах?
12. Волосы потускнели, стали выпадать и сечься?
13. Ногти легко ломаются, испещрены поперечными и продольными черточками?
14. У вас обильные и затяжные месячные?
15. Изменились вкусовые пристрастия: тянет погрызть мел (уголь, сухую крупу), подышать запахами клея (лака, краски, бензина, керосина, выхлопных газов)?
16. Редко бываете на свежем воздухе?
17. Сидите на молочно-растительной диете?
18. Страдаете язвенной болезнью, гастритом, геморроем?
Ответ «да» на 3-5 вопросов.
У вас скрытый дефицит железа. Налегайте на говядину, говяжью печень и другие субпродукты, яичные желтки, грибы, гречку, овсянку, соевые бобы, горох, яблоки, шпинат, щавель, зеленые листья салата, капусту, свеклу, морковь, редис, изюм, инжир, курагу, чернослив, апельсины, мандарины, какао, орехи.
В критические дни принимайте комплексные железосодержащие препараты. Сколько бы вы ни съели мяса, в кровь (взрослого человека) попадет за сутки только около 2,5 мг железа – больше организм усвоить не в состоянии. А из препаратов всасывается в 15-20 раз больше: в сочетании с диетой они дают хороший результат.
Учтите, что железо плохо усваивается: из телятины – лишь на 22 процента, рыбы – на 10 процентов, а из растительных продуктов – и того меньше. В крупах, хлебе и овощах присутствуют фосфаты и фитины, препятствующие всасыванию этого макроэлемента: из риса и шпината в организм поступает всего 1 процент железа, кукурузы и фасоли – 3 процента, из соевых бобов – 7 процентов.
Ответ «да» на 5-10 вопросов.
Вам явно не хватает железа – срочно сдайте анализ крови! Потребность в нем у мужчин – 10 мг в день, женщин – 15–18 мг, во время беременности – 35–40 мг, кормления грудью – 30–33 мг. Увеличьте базовую дозу в 1,5–2 раза, если занимаетесь профессиональным спортом, альпинизмом, дайвингом, курите, работаете с веществами, вредно действующими на кроветворение (бензолом, анилином, свинцом). Больше железа должно поступать в организм при постоянном, пусть небольшом кровотечении (на фоне геморроя или при нарушении менструального цикла).
Поскольку этот элемент лучше всего усваивается в кислой среде, запивайте железосодержащие комплексы кислым соком (грейпфрутовым, апельсиновым, лимонным, гранатовым, яблочным), отваром шиповника, клюквенным морсом, но никогда – щелочной минералкой (Ессентуки-4, Славяновская, Смирновская) и молоком. Если заливать им гречневую кашу и готовить на нем овсянку, ни одного миллиграмма железа из этих блюд не перейдет в кровь. Тот же эффект дают яйца и крепкий чай – танин, входящий в его состав, тормозит всасывание столь необходимого вам элемента.
Ответ «да» на 11-18 вопросов.
У вас все признаки анемии – поспешите к врачу! Помимо анализа на гемоглобин необходимы исследования желудочного сока, мочи и кала на скрытую кровь, консультации гастроэнтеролога и гинеколога. При некоторых заболеваниях, например, синдроме раздраженного кишечника, когда его перистальтика усиливается, железо не успевает пройти необходимые преобразования и всосаться. Оно проскакивает транзитом через пищеварительную систему и выводится из организма неусвоенным.
То же самое происходит при приеме антацидных средств (применяются при изжоге, отрыжке, гиперацидном гастрите) и пониженной кислотности желудочного сока. Чем меньше кислоты в желудке, тем хуже всасывается железо. Для улучшения этого процесса специалист назначит раствор соляной кислоты или кислую минеральную воду. Чтобы капризный элемент лучше усвоился, необходимо присутствие меди и помощь целого ряда витаминов - В5, В6, С и фолиевой кислоты.