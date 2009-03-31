Хватает ли вашему организму железа... Тест

Ослабленному долгими зимними холодами организму иногда не хватает железа. Отсюда возникают весенняя слабость, частые простуды. Протестируйте себя на дефицит железа, и если он подтвердится, начните принимать соответствующие препараты. Естественно, предварительно проконсультировавшись у врача.

1. Быстро устаете, плохо переносите привычные нагрузки?

2. Снизилась работоспособность?

3. Стали невнимательны, рассеяны, трудно сосредоточиться?

4. Жалуетесь на головокружение и головную боль?

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5. После подъема по лестнице, прогулки быстрым шагом, разминки в фитнес-клубе перехватывает дыхание, колотится сердце?

6. Много нервничаете, страдаете бессонницей?

7. Темнеет в глазах, перед ними появляются черные точки?

8. Беспокоит чувство онемения в руках и ногах (покалывание или ползание мурашек)?

9. Легко подхватываете простуду?

10. Кожа бледная и сухая, с сероватым либо желтушным оттенком, на щеках и губах – ни кровинки?

11. Потрескалась кожа в уголках рта, на руках и ногах?

12. Волосы потускнели, стали выпадать и сечься?

13. Ногти легко ломаются, испещрены поперечными и продольными черточками?

14. У вас обильные и затяжные месячные?

15. Изменились вкусовые пристрастия: тянет погрызть мел (уголь, сухую крупу), подышать запахами клея (лака, краски, бензина, керосина, выхлопных газов)?

16. Редко бываете на свежем воздухе?

17. Сидите на молочно-растительной диете?

18. Страдаете язвенной болезнью, гастритом, геморроем?

Ответ «да» на 3-5 вопросов.

У вас скрытый дефицит железа. Налегайте на говядину, говяжью печень и другие субпродукты, яичные желтки, грибы, гречку, овсянку, соевые бобы, горох, яблоки, шпинат, щавель, зеленые листья салата, капусту, свеклу, морковь, редис, изюм, инжир, курагу, чернослив, апельсины, мандарины, какао, орехи.

В критические дни принимайте комплексные железосодержащие препараты. Сколько бы вы ни съели мяса, в кровь (взрослого человека) попадет за сутки только около 2,5 мг железа – больше организм усвоить не в состоянии. А из препаратов всасывается в 15-20 раз больше: в сочетании с диетой они дают хороший результат.

Учтите, что железо плохо усваивается: из телятины – лишь на 22 процента, рыбы – на 10 процентов, а из растительных продуктов – и того меньше. В крупах, хлебе и овощах присутствуют фосфаты и фитины, препятствующие всасыванию этого макроэлемента: из риса и шпината в организм поступает всего 1 процент железа, кукурузы и фасоли – 3 процента, из соевых бобов – 7 процентов.

Ответ «да» на 5-10 вопросов.

Вам явно не хватает железа – срочно сдайте анализ крови! Потребность в нем у мужчин – 10 мг в день, женщин – 15–18 мг, во время беременности – 35–40 мг, кормления грудью – 30–33 мг. Увеличьте базовую дозу в 1,5–2 раза, если занимаетесь профессиональным спортом, альпинизмом, дайвингом, курите, работаете с веществами, вредно действующими на кроветворение (бензолом, анилином, свинцом). Больше железа должно поступать в организм при постоянном, пусть небольшом кровотечении (на фоне геморроя или при нарушении менструального цикла).

Поскольку этот элемент лучше всего усваивается в кислой среде, запивайте железосодержащие комплексы кислым соком (грейпфрутовым, апельсиновым, лимонным, гранатовым, яблочным), отваром шиповника, клюквенным морсом, но никогда – щелочной минералкой (Ессентуки-4, Славяновская, Смирновская) и молоком. Если заливать им гречневую кашу и готовить на нем овсянку, ни одного миллиграмма железа из этих блюд не перейдет в кровь. Тот же эффект дают яйца и крепкий чай – танин, входящий в его состав, тормозит всасывание столь необходимого вам элемента.

Ответ «да» на 11-18 вопросов.

У вас все признаки анемии – поспешите к врачу! Помимо анализа на гемоглобин необходимы исследования желудочного сока, мочи и кала на скрытую кровь, консультации гастроэнтеролога и гинеколога. При некоторых заболеваниях, например, синдроме раздраженного кишечника, когда его перистальтика усиливается, железо не успевает пройти необходимые преобразования и всосаться. Оно проскакивает транзитом через пищеварительную систему и выводится из организма неусвоенным.

То же самое происходит при приеме антацидных средств (применяются при изжоге, отрыжке, гиперацидном гастрите) и пониженной кислотности желудочного сока. Чем меньше кислоты в желудке, тем хуже всасывается железо. Для улучшения этого процесса специалист назначит раствор соляной кислоты или кислую минеральную воду. Чтобы капризный элемент лучше усвоился, необходимо присутствие меди и помощь целого ряда витаминов - В5, В6, С и фолиевой кислоты.

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