Подростковая худоба грозит психозом

Подростки, которые перенесли в юности анорексию, в большинстве случаев будут страдать от расстройств психики, когда вырастут. К такому заключению пришли шведские врачи Университета Гётеборга, наблюдавшие с 1985 года за школьниками с диагностированными нарушениями пищевого поведения и здоровыми участниками из контрольной группы.

Это исследование является уникальным, поскольку отражает долгосрочный процесс развития анорексии, говорят специалисты. По окончании 18-летнего обзора было установлено, что ранняя анорексия привела к трудовой неспособности 25% из числа участников по причине психических расстройств или болезней, развившихся в результате неправильного питания. У 39% было зафиксировано, по крайней мере, одно психиатрическое расстройство. Самым распространённым последствием анорексии являлось обсессивно-компульсивное расстройство, характеризирующееся навязчивыми маниями и чрезмерным волнением и протекающее в хронических затяжных стадиях.

Анорексия чаще встречается среди девушек подросткового возраста /как правило в 14-17 лет/ и развивается на нервной почве, от этого нарушения страдает 1% девочек-подростков и в десять раз меньше мальчиков. Намеренный отказ от пищи может продолжаться длительное время, а причинами добровольного голодания служит сильный стресс или постоянные мысли о собственной непривлекательности. Анорексия - это болезнь с очень плохим прогнозом, подчеркивают терапевты, поскольку многие юные пациенты на всю жизнь наносят вред своему организму и психике, а каждый пятый больной умирает. Женщины, имевшие анорексию, зачастую могут стать бесплодными, а также имеют высокий риск преждевременных родов и послеродовой депрессии. Кроме того, такие женщины, став мамами, слишком беспокоятся о весе своего ребёнка.

ami-tass.ru