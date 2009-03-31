Чем опасны энергетические напитки

Людям с высоким артериальным давлением и сердечными болезнями следует избегать потребления энергетических напитков, предупреждают врачи больницы Генри Форда /США/.

Кардиологи заметили, что у здоровых взрослых людей, выпивающих ежедневно по две банки популярных энергетиков, происходит повышение давления и учащение сердечного ритма. Для пациентов с больным сердцем и нестабильным давлением последствия приёма энергетических напитков могут оказаться серьёзными и сильно навредить здоровью, предостерегают специалисты. По их словам, энергетики несут потенциальный риск для сердца, и гипертоникам и сердечникам такие напитки строго противопоказаны даже в небольших дозах.

Участвующие в эксперименте добровольцы выпивали по две банки энергетиков в день. Сердечный ритм и давление измерялись в течение 30 минут после употребления напитка, а затем через час, два, три и четыре часа. Частота сердечного ритма за первый же день тестирований возросла на 7,8%, а через неделю - на 11%. Артериальное давление по завершении исследования повысилось, по крайней мере, на семь процентов.

Высокие уровни кофеина и таурина в энергетиках могут быть ответственны за повышение давления и учащение пульса, считают клиницисты. Доказано, что оба вещества обладают прямым воздействием на сердечную функцию. При этом уровни кофеина в одной банке энергетического напитка составляют величину соответствующую, по крайней мере, одной-двум чашкам кофе.

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