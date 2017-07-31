Опрос: почти 40% людей в Украине считают состояние своего здоровья хорошим, а 20% - плохим

20 % людей в Украине считают состояние своего здоровья плохим, 41% - посредственным (ни хорошим, ни плохим).

Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса общественного мнения, результаты которого переданы УНИАН.

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В КМИС отмечают, что по сравнению с 2015 годом исследования не фиксируют ни улучшения, ни статистически значимого ухудшения в том, как жители Украины оценивают состояние собственного здоровья.

Социологи констатируют, что по объединенным данным исследований, проведенных в течение двух лет (май 2015 – май 2017), среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет чувствуют себя здоровыми 70%, в возрасте от 30 до 39% лет – 56%, от 40 до 49 лет – 39%, от 50 до 59 лет – 25%, от 60 до 69% лет – 12%, и среди старших 70 – всего 6%. При этом во всех возрастных группах мужчины оценивают свое здоровье несколько лучше, чем женщины: в целом, среди всех мужчин от 18 лет и старше здоровыми себя назвали 45%, среди женщин – 33%.

По данным опросов КМИС 2015-2017 годов, среди наименее обеспеченных (тех, кому не хватает денег даже на еду), здоровыми себя назвали лишь 21%, среди людей с относительно высоким уровнем материальным благосостоянием (могут позволить себе покупку дорогих вещей) - 70%.

Опрос показывает, что процент тех, кто чувствует себя здоровым, несколько выше в городах (40%), чем в сельской местности (34%). По мнению специалистов, это может быть связано как с условиями труда и уровнем материального благосостояния (который лучше в городах, чем в сельской местности), так и с доступностью услуг по охране здоровья (более развитой сетью лечебных заведений в городах).

По данным опроса, среди тех, кто имеет очень хорошее здоровье, счастливыми чувствуют себя 88%, среди тех, кто имеет очень плохое здоровье, счастливыми себя назвали только 19%.

Опрос проведен методом личного интервью. В нем приняли участие 2040 респондентов из 108 населенных пунктов Украины. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на контролируемых Украиной территориях.