Киев: в одном вагоне метро - 2 больных с активным туберкулезом

Специалисты из Украинского центра медицинской статистики подсчитали: сегодня в каждом вагоне киевского метро ездят как минимум по два больных с активной формой туберкулеза!

Насколько возможно заражение обычного человека при контакте с такими больными? На этот вопрос нам ответил фтизиатр Виктор СЛЮСАРЬ:

- Опасность заражения туберкулезом от человека с открытой формой этого заболевания минимальна, если вы с ним не живете в одной комнате. Но в то же время, если ехать 20 минут лицом к лицу в транспорте с таким больным, вероятность заражения довольно велика. Хотя вряд ли вы в метро 20 минут будете смотреть и дышать прямо в лицо незнакомому человеку. Просто будьте бдительны и старайтесь избежать контактов «лицом к лицу». Особенно держитесь подальше от асоциальных элементов, бомжей, алкоголиков...

kp.ua