Профессор Иван Смоланка: Рак молочной железы – болезнь развитых стран

В рамках информационной кампании «Рак излечим», начатой Благотворительным фондом Рината Ахметова «Развитие Украины», УНИАН продолжает публиковать серию интервью с ведущими онкологами Украины.

Врачи называют грудь женщины - "органом-мишенью". Это значит, что любые гормональные нарушения в женском организме отражаются в первую очередь на здоровье этого органа. Особенно вредны для груди стрессы, жирная и калорийная еда, травмы молочных желез. Как оградить себя от возможных проблем рассказывает руководитель отделения опухолей молочной железы и реконструктивной хирургии Национального института рака профессор Иван СМОЛАНКА.

- Иван Иванович, насколько актуальна сейчас проблема рака груди в мире, в Украине, в частности?

- Рак молочной железы не только в Украине, но и во всем мире занимает первое место среди онкозаболеваемости женщин. Ежегодный прирост около трех процентов. Это - значительная цифра. Если по статистике, есть такие локализации рака, где наблюдается уменьшение показателей, то количество впервые обнаруженного рака молочной железы ежегодно растет. И не только в нашей стране. На это есть огромное количество причин. Рак молочной железы - это болезнь развитых стран. Мы можем сетовать, что в Украине плохая экология или недостаточно диагностического оборудования, но количество женщин с раком груди с каждым годом растет и в Центральной Европе и в Америке. Ежегодно обнаруживают новых случаев этой болезни - 180 тысяч в Европе, 130 тысяч в США. Вообще в мире регистрируют миллион новых случаев рака молочной железы, 600 тысяч женщин ежегодно погибают.

Тот факт, что это заболевание наблюдается преимущественно в развитых странах, очевидно, связан с тем, что там низкая рождаемость, детей выкармливают грудью короткий период времени, намного чаще используют искусственные смеси. В этих странах значительно большее количество женщин принимает гормональные контрацептивы, причем часто бесконтрольно. Влияют на развитие онкопатологии также изменение образа жизни, разнообразные эндокринологические нарушения.

В азиатских странах, где высокая рождаемость, количество случаев заболеваний раком молочной железы значительно меньше. На постсоветском просторе больше всего от этого заболевания страдают в Прибалтике. В Украине также большое количество больных раком молочной железы – ежегодно рак выявляют у около 16 тысяч женщин и около 8 тысяч женщин погибают от этой болезни.

Однако в отличие от развитых стран наши женщины обычно обращаются к врачу уже тогда, когда болезнь запущена. Таких обращений около 30%.

- Чем объясняется такой высокий процент запущенного рака? - Проблема в том, что женщины поздно обращаются к врачу. Лечатся нетрадиционными методами - у биоэнергетиков, фитотерапевтов, которые берутся не за свое дело. Лечат горе-целители онкобольную довольно длительное время, а затем бросают ее на произвол судьбы. А теряя драгоценное время, болезнь развивается из ранней стадии в позднюю.

Расходы на лечение рака запущенных форм значительно возрастают, иногда в 25 раз. Если на ранних стадиях бывает достаточно хирургического лечения, то в случае запущенных форм рака назначают комплексную терапию: химиотерапию, облучение, гормонотерапию, иммунотерапию и тому подобное. Потому очень важно, чтобы женщины своевременно обращались за помощью. Однако больные часто боятся обращаться к специалистам, потому что их пугает сама операция и перспектива потери органа. Вместо этого они лечатся методами нетрадиционной медицины, прибегают к услугам биоэнергетиков, фитотерапевтов, которые часто назначают неадекватное, неквалифицированное лечение. В результате теряется самое дорогое - время, опухоль увеличивается, иногда становится настолько большой, что хирургическим путем удалить ее невозможно. Приходится сначала применять предоперационную химио- и лучевую терапию, чтобы опухоль стала меньше и можно было провести хирургическое лечение. Однако на ранних стадиях заболевания можно сохранить молочную железу благодаря лишь частичному ее удалению.

- Какой основной метод лечения рака молочной железы?

- До сих пор хирургический метод остается основным методом лечения рака молочной железы. Одним из факторов, почему женщина боится идти к врачу - страх потерять грудь, потому часто лечится не там и не у специалистов. Еще раз замечу, если обратиться своевременно ко врачу-маммологу, онкологу, в случае необходимости, будет выполнена органосберегающая операция. Не следует забывать о реконструктивных операциях по восстановлению молочной железы, пластических операциях.

- Насколько своевременное обращение к врачу увеличивает шансы на полное выздоровление больной раком молочной железы?

- Я могу привести приблизительные шансы на выживание на протяжении 5 лет при разных стадиях рака. На так называемой нулевой стадии, когда обнаруживают отдельные раковые клетки, шанс выжить составляет почти 98-99%, в случае рака ІІ стадии – 85%, ІІ А – около 80%, ІІ В – 65%. В случае рака ІІІ стадии тяжело рассчитывать, что вылечиться удастся более чем 45% больных. На ІV стадии, когда есть удаленные метастазы, выживают лишь 15% женщин. То есть разница поражающая.

Медицинской наукой доказано, что рак начинается не сразу, а постепенно. Этому заболеванию очень часто предшествуют так называемые предраковые болезни (хронические язвы, папилломы, фибромы, полипы, лейкоплазии, гиперплазии, пигментные новообразования и тому подобное), из которых со временем вырастают настоящие злокачественные опухоли.

- Если такие болезни заблаговременно вылечить, то рака можно избежать?

- Успех лечения онкобольных на сто процентов зависит от ранней диагностики и своевременного лечения. Другими словами – чем раньше больная обратится к врачу, тем лучше. На начальных стадиях болезни практически всех онкобольных излечивают.

- На что должна обратить внимание женщина, чтобы не пропустить у себя передраковое состояние? - В первую очередь, если женщина обнаружила у себя уплотнение в молочной железе, покраснение, выделение из соска, деформацию соска или самой молочной железы, сразу же должна обратиться ко специалисту. В любом случае не принимать каких-либо самостоятельных действий или лечиться по советам "бабушек". Лучший вариант обратиться сразу к онкологу, но в любом случае не начинать лечение народными методами. Это - основное. Женщина не теряет время, а опухоль не перерастает в запущенные формы.

- Но, если время уже потеряно? - Даже при запущенных стадиях удается очень часто уменьшить опухоль и выполнить органосберегающие операции. Медицина сейчас на таком уровне, когда при третьей или даже четвертой стадии рака, когда метастазы уже далеко за пределами органа (поражены легкие, печень, кости) при верно подобранном комплексном лечении удается вылечить рак, даже на поздних стадиях.

- Диагностируется ли в Украине рак нулевой стадии? - Да, это возможно, например в случаях, когда есть подозрение на узловую форму мастопатии. Опухоль удаляют, ее исследуют в ходе операции и сразу определяют, есть ли в ней злокачественные клетки.

- Что, по вашему мнению, можно сделать, чтобы улучшить ситуацию с заболеваемостью раком молочной железы?

- Основной фактор - внимательное отношение женщин к своему здоровью. Это значит, что нужно вести здоровый образ жизни, своевременно обращаться к врачам. Нужно поддерживать репродуктивное здоровье, вести регулярную половую жизнь, сбалансированно питаться, не злоупотреблять алкоголем и не курить. Кстати, у женщин, которые курят онкология протекает агрессивнее, метастазирование будет быстро поражать легкие. Следовательно лечение рака становится более дорогим, а жизнь короче.

- Кто в группе риска относительно рака молочной железы?

- Это женщины, старше 50 лет, женщины, которые рожают поздно, выкармливают грудью мало, имели частые аборты, нарушения сексуальной, репродуктивной и лактационной функций. Когда у женщины есть сопутствующие патологии - гинекологическая, эндокринная. Молочная железа - орган гормонозависимый, который чутко реагирует на любые изменения в яичниках, надпочечниках, щитовидке.

Что нужно знать каждой женщине

Клиническое обследование молочных желез заключается в осмотре и пальпации (ощупывание органа), при котором изучаются степень формирования желез, форма, размеры, состояние кожи над молочными железами, форма соска, наличие и характер выделений из соска. Проводится поверхностная и глубокая пальпация желез и лимфоузлов, определяется наличие уплотнений и их характер.

Обязательным компонентом в комплексном обследовании является определение гормонального статуса женщины, путем определения уровня следующих гормонов в крови: пролактина, эстрогену, прогестерону.

Специальные методы исследования:

1. Как основной метод диагностики новообразований в молочной железе во всем мире используется рентгеновская маммография. Маммография - это самое щадящее из всех рентгеновских исследований, проводится на специальных рентгеновских аппаратах с использованием специальных сконструированных усиливающих экранов, которые позволяют проводить исследование в условиях минимальных лучевых нагрузок. При необходимости используют рентгенографию с искусственным контрастированием проливов молочных желез. Рентгеновская маммография делается всем женщинам после 35 годов. После 40 годов она проводится 1 раз в два года, если нет особенных показаний для более частого проведения исследования. Возможность распознать патологические процессы в молочных железах составляет 95%. Маммография, как и другие исследования, проводится в первую фазу менструального цикла (из 5-го по 12-й день), отсчет ведется от первого дня менструации.

2. Ультразвуковое исследование молочных желез. Метод позволяет с высокой точностью распознать узловые образования, диффузные изменения, дает возможность оценить структуру очага поражения, его плотность, глубину расположения. К недостаткам метода можно отнести трудности выявления опухолей маленьких размеров на фоне жировой ткани. УЗИ молочных желез проводится также в первую фазу менструального цикла.

3. Пункционная биопсия с последующим цитологическим исследованием. Данный метод считается одним из важнейших в исследовании опухолевых образований молочных желез. Точность диагностики колеблется от 90 до 100%.

4. Термография молочных желез основана на определении температуры кожи, которую можно регистрировать на фотопленке. Температура кожи над доброкачественными и злокачественными образованиями молочных желез выше температуры над соответствующими участками здоровой молочной железы, причем повышение температуры более выражено при злокачественном процессе. Метод безвреден, прост и доступен, эффективен в диагностике поверхностных или неглубоких расположенных образований, однако, не позволяет распознать ячейки маленького размера, глубоко расположенные, структуру патологического образования, потому он принадлежит к вспомогательным методам диагностики.

5. Цитологическое исследования выделений из сосков. Позволяет определить характер патологического процесса, что особенно важно для раннего выявления рака молочной железы.

Юлия Мартыненко