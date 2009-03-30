Лишний вес разрушает суставы

Наличие лишних килограммов чревато развитием остеоартрита с осложнениями. К дегенеративной болезни суставов приводит увеличение окружности талии и индекса массы тела, установили врачи. Ожирение и избыточный вес являются важными факторами риска для воспалительного повреждения суставов, быстро прогрессирующего в хронических формах и доводящего до хирургической замены и реплантации коленных и тазобедренных суставов. Исследование Monash University /Мельбурн, Австралия/ для изучения взаимосвязи между различными стадиями ожирения и последующей вероятностью заболевания тяжелым остеоартритом проводилось среди свыше 32 тыс. человек.

Было доказано, что существует 3-4-кратное повышение риска поражения суставов при лишней массе тела, лишних сантиметрах на талии и бёдрах. Также ревматологи определили, что высокий процент жира в теле увеличивал риск первичной замены коленного или тазобедренного сустава. По словам медиков, дополнительные килограммы веса и массы жировой ткани способствуют прогрессии остеоартрита путём биологических и метаболических механизмов, повышая нагрузку на суставы. Жировая ткань затрагивает работу эндокринных органов, влияя на активность воспалительных цитокинов, которые причастны к разрушению хрящевой ткани.

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