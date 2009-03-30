Переход на летнее время не вредит здоровью
Мнение российских ученых
Специалисты сходятся во мнении, что серьезных негативных последствий для организма человека от перехода на летнее время нет.
Об этом сообщил глава Роспотребнадзора, главный государственный врач РФ Геннадий Онищенко.
"Если говорить о научных данных, то, несмотря на уже более чем три десятилетия ведущуюся дискуссию, никаких объективных данных, подтверждающих изменение состояния здоровья, так и не представлено", - сказал Онищенко.
Украина перешла на летнее время - в 03:00 по Киеву часы были переведены на час вперед.
"Неудобства, связанные с адаптацией при переходе на летнее время, компенсируются продлением светового дня", - сказал глава Роспотребнадзора.
"Серьезных отклонений - эмоциональных, психических или физических это не вызывает", - сказала, со своей стороны, директор Центра социальной и судебной психиатрии им.Сербского Татьяна Дмитриева.
"Определенный режим чуть-чуть меняется, и нужна, по крайней мере, неделя перестройки, но каких-то негативных последствий для организма никто не отмечал", - сообщила она.
"Есть даже положительный момент. Перевод стрелок вперед на один час -это определенная встряска, которая готовит организм к обновлению", - сказала Дмитриева.
Как сообщалось, 27 марта, заместитель директора ГНЦ социальной и судебной психиатрии имени Сербского Зураб Кекелидзе заявил, что из-за перехода на новое время многие сотрудники опоздают в понедельник на работу.
Между тем, также сообщалось, что в связи с предстоящим переходом всего мира на летнее время член фракции ЛДПР в Госдуме России Сергей Абельцев заявил, что перевод стрелок на часах связан с мировым заговором против России.