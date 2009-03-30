Харьковщина: дикие гуси отравились протравленным зерном

Массовая гибель перелетных диких гусей в Харьковской области произошла в результате отравления.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации, соответствующие результаты исследования материала от тушек диких гусей, которые погибли на берегу Краснопавловского водохранилища, обнародовал Государственный комитет ветеринарной медицины.

По результатам исследований, вирус птичьего гриппа у гусей не обнаружен. Согласно химико-токсикологическим исследованиям содержания желудков на наличие токсичных элементов установлено превышение в 10 раз допустимой нормы количества цинка и железа, которые попали в организм птиц в результате поедания зерна, протравленного перед посевом кукурузы.

Как сообщалось, 22 и 23 марта в Харьковской области в Лозовскому районе вблизи поселка Краснопавловка на берегу и в прибрежной зоне Краснопавловского водохранилища было найдено 917 мертвых диких гусей.