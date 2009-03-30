Донетчина: заболеваемость детей гриппом превышает эпидпорог

В Донецкой области заболеваемость школьников гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) все еще превышает эпидемический порог.

Как сообщили УНИАН в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции, на текущей неделе среди школьников показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил уровень эпидпорога на 2,6%. В то же время, в сравнении с прошлой неделей, этот показатель снизился на 8,5%.

Сохраняется повышенная активность эпидемического процесса среди учеников школ на восьми административных территориях области, где показатели заболеваемости превышают эпидпорог на 50%. Ограничения на занятия в школьных учреждениях на текущей неделе не проводились.

Среди других групп населения произошло снижение уровня заболеваемости. За неделю зарегистрировано 18 тыс. случаев ОРВИ, показатель заболеваемости оказался на 9,8% ниже показателя предыдущей недели и на 50,2% - ниже уровня эпидемического порога.