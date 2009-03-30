В Украине до 2010 года должна быть создана сеть семейных врачей

В Украине до 2010 года будет создана сеть семейных врачей - такое обязательство взяла страна перед Всемирной организацией здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ.

По его словам, в нашей стране только сейчас реально подошли к программе внедрения института семейного врача.

“Хоть в настоящее время, в условиях кризиса, не хватает средств, мы пойдем на это, проведя решение о создании сети семейных врачей через постановление правительства”, - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

“Потребность в семейных врачах - 29-30 тысяч, один семейный врач будет обслуживать от тысячи до полторы тысячи пациентов. С каждым будет подписано соглашение. Врач должен работать на профилактику, помогать, учить пациента и быть его партнером по жизни”, - отметил министр.

На вопрос, сколько будут стоить пациенту услуги семейного врача, В.КНЯЗЕВИЧ заверил, что поскольку речь идет о первичной помощи, то услуги будут безоплатные, государство это должно гарантировать.

В то же время заместитель министра здравоохранения Украины Зиновий МИТНИК на сегодняшней итоговой коллегии Минздрава Украины сообщил, что “Украине не хватает 48 тысяч медиков, поэтому весь прошлый год медицинская отрасль работала в условиях серьезного дефицита кадровых ресурсов”.