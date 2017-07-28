В Украине наблюдается неустойчивая эпидемиологическая ситуация - Госпродпотребслужба

По поручению мэра в Киеве налажена тесная система взаимодействия между учреждениями здравоохранения, лабораторным центром и Госпродпотребслужбой по выявлению случаев, связанных с субъектами хозяйствования. Об этом сообщил глава ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан во время Коллегии.

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По его словам, это дает возможность оперативнее реагировать на возникновение возгораний и повышает эффективность предпринимаемых мер.

«Эпидемическая ситуация в стране неустойчивая, это подтверждается количеством вспышек в каждом регионе. Госпродпотребслужба в рамках компетенции принимает все возможные меры для улучшения эпидемической ситуации», - подчеркнул Рубан.