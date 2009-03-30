Жизнь после смерти исследуют ученые

Тщательно изучить состояние людей, переживших клиническую смерть, намерена международная группа ученых в рамках программы "Человеческое сознание". С нынешнего года в 25 госпиталях в разных странах мира они будут искать ответы на вопрос о том, как функционируют клетки головного мозга в условиях, когда организм близок к смерти. Как отметила газета "Глоб энд мейл", в ходе этой крупнейшей в своем роде исследовательской программы особое внимание будет уделяться воспоминаниям тех пациентов, страдающих от сердечно- сосудистых заболеваний, которые пережили момент клинической смерти.

"Большинство специалистов в области нейрофизиологии скептически относятся к такого рода экспериментам, полагая, что проблема решена раз и навсегда: мозг и разум едины, - отмечает газета. - Однако те, кто занимается исследованием человеческого сознания, утверждают, что наука, возможно, слишком рано сняла с повестки дня этот вопрос. В большинстве своем они стараются избегать слова "душа" с тем, чтобы не затрагивать религиозные темы. Что, если разум существует независимо и наука все еще не нашла субатомную частицу сознания?"

Канадский нейрофизиолог из Университета Монреаля Марио Борегард, сотрудничающий с доктором Пэрниа, уже получил разрешение на проведение исследований состояния пациентов во время операций на аорте или на мозге, когда температура тела искусственно понижается, а сердце временно останавливается. Эксперимент будет весьма несложным: помимо постоянных замеров электрической активности мозга исследователи намерены поместить на потолке операционной различные изображения, которые пациент не может увидеть, лежа на столе. Кроме того, в ходе операции они будут произносить отдельные случайные фразы с тем, чтобы проверить, зафиксировались ли они в памяти. Если пациенты сообщат после операции о том, что "наблюдали свое тело со стороны", то есть их сознание покидало тело и существовало отдельно от него, то тогда встанет вопрос о том, могло ли их сознание зафиксировать изображения, которые пациент не мог видеть перед операцией. "Я не религиозен и не пытаюсь подкрепить религиозные воззрения, - отметил в интервью "Глоб энд мейл" доктор Борегард. - Я просто полагаю, что эти вопросы - одни из самых важных для человечества и они стоят того, чтобы ими заниматься и в дальнейшем".

ami-tass.ru