Как повысить интеллект подростка?

Включение в рацион подростков рыбы повышает их умственные способности, утверждают шведские ученые.

Ученые Сальгренского университетского госпиталя (г.Гетеборг, Швеция) обнародовали результаты многолетних исследований, в ходе которых убедительно доказали, что подростки, регулярно употребляющие в пищу рыбу, добивались ощутимо более высоких результатов в учебе, чем их сверстники. "Мы обнаружили очевидную связь между употреблением в пищу молодыми людьми в возрасте от 15 до 18 лет рыбы и морепродуктов и повышением уровня интеллектуального развития подростков," - говорит руководитель проекта, сотрудник госпиталя доктор Кьелл Торан.

Шведские медики изучали интеллектуальные способности 3 тыс. 972 школьников в возрасте 15 лет в 2000 году с помощью методики определения интеллектуального коэффициента "ай-кью", а затем, через три года, повторили исследование. Было замечено, что подростки, в рационе которых присутствовала рыба хотя бы один раз в неделю, показывали результаты теста на 7 проц выше, чем их сверстники. Молодые люди, еще чаще употребляющие в пищу рыбу и рыбопродукты, превосходили ровесников на 12 процентов, говорится в представленном отчете исследователей. "Мы видим четкую зависимость между употреблением в пищу рыбы и ростом интеллекта даже за такой непродолжительный период," - отмечает соавтор исследования доктор Мария Эберг.

Многочисленные исследования показывают, что богатые жирной кислотой "омега-3" рыбные продукты способствуют не только активизации деятельности мозга у молодых людей, но и позволяют длительное время поддерживать на высоком уровне работу нервных клеток и в более позднем возрасте.

ami-tass.ru