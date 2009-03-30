Европа излечивается от рака

Все больше больных в Европе смогли излечиться от опасной болезни. Продолжительность жизни у излечившихся пациентов не уменьшилась.

В Европе растет доля пациентов, полностью излечившихся от рака. Об этом свидетельствует статистика, собранная и проанализированная Европейской онкологической организацией. Согласно этим данным, наиболее заметно улучшились шансы на выздоровление у больных раком легкого, желудка или кишечника.

Так, за последнее десятилетие 20-го века доля излечившихся от рака легкого повысилась с 6-ти до 8-ми процентов, от рака желудка - с 15-ти до 18-ти процентов и от рака кишечника - с 42-х до 49-ти процентов. Важно, что при этом ожидаемая продолжительность жизни у излечившихся пациентов такая же, как и у остальной части населения.

Исследователи проанализировали истории болезни более чем 13,5 миллионов человек, у которых в период с 1978-го по 2002-й годы был диагностирован рак. Впрочем, ученые отметили и большой разброс данных по странам. Хуже всего дела обстоят в Польше: здесь доля излечившихся составляет лишь 21 процент у мужчин и 38 процентов у женщин. Лидируют в Европе по доле излечившихся мужчин - Исландия (47 процентов), по доле излечившихся женщин - Франция и Финляндия (59 процентов).

dw-world.de