Минздрав подписал соглашения с международными организациями на закупку лекарств

Министерство здравоохранения подписало соглашения с международными организациями, которые закупят лекарства для Украины за бюджетные средства по 39 государственным программам на общую сумму 5,9 млрд грн.

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, 68% компаний-победителей – производители лекарств. Каждая четвертая компания-производитель – украинская. Некоторые программы, на которые в прошлом году не подавались напрямую производители – в этом году были закуплены исключительно через прямые договоры с производителями. Например, лекарства для детской гемофилии полностью закупили напрямую у производителей. Лишь один лот на общую сумму в 15 тысяч долларов закупили через дистрибьютора.

Закупка лекарств через международные организации также открыла окно возможностей для украинских производителей для выхода на международные рынки. Например, ПРООН теперь закупает лекарства от туберкулеза украинского производителя для правительства Молдовы.