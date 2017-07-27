Красный Крест отправил на оккупированный Донбасс 18 грузовиков с гуманитарной помощью

Миссия Международного комитета «Красный Крест» отправила на временно оккупированные территории Донбасса 18 грузовиков с гуманитарной помощью.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ «Новотроицкое» на выезд к временно неконтролируемой территории проследовали 18 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом», - говорится в сообщении.

В ГНСУ отметили, что автомобили перевозили продукты питания, строительные материалы и медицинские средства общим весом 298 тонн.