Красный Крест отправил на оккупированный Донбасс 18 грузовиков с гуманитарной помощью
10:19, 27 июля 2017Страна
85
Автомобили перевозили продукты питания, строительные материалы и медицинские средства.
Через КПВВ «Новотроицкое» проследовали автомобили с гуманитарным грузом / УНИАН
Миссия Международного комитета «Красный Крест» отправила на временно оккупированные территории Донбасса 18 грузовиков с гуманитарной помощью.
Читайте такжеВ Украине создается сеть реабилитационных центров для бойцов АТО – Порошенко
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
«Через КПВВ «Новотроицкое» на выезд к временно неконтролируемой территории проследовали 18 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом», - говорится в сообщении.
В ГНСУ отметили, что автомобили перевозили продукты питания, строительные материалы и медицинские средства общим весом 298 тонн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter