С 1 января 2018 года больницы будут отчитываться о "благотворительных взносах" - Минздрав

С 1 января 2018 года учреждения здравоохранения обязаны отчитываться за собранные благотворительные взносы с физических и юридических лиц.

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, 25 июля 2017 года ведомство издало приказ № 848 "Об осуществлении мероприятий по контролю за поступлением и использованием благотворительных пожертвований в учреждениях здравоохранения".

На сегодня почти в каждом учреждении здравоохранения работает благотворительный фонд, а 7 из 10 пациентов платили в него взносы. Объемы благотворительных пожертвований – сотни миллионов гривен, однако до настоящего времени отчетность этих фондов собранные средства часто была недоступной или непрозрачной.

В Минздраве надеются, что медицинская реформа вообще исключит необходимость поиска дополнительных средств больницами и существования фондов. На сегодня уже урегулирована деятельность благотворительных организаций при учреждениях здравоохранения.

"Должны создать условия, при которых фонд и больница будут прозрачно и публично отчитываться об объемах поступлений и использовании благотворительных пожертвований. Никто не доверяет и не будет доверять фонду, если он не будет работать прозрачно и подотчетно", - отметили в Минздраве.

Приказ создает механизм для мониторинга средств, которые жертвуются в благотворительные фонды больниц, сниает возможность использования схем, существовавших до этого и содержали коррупционные риски, повышает доверие пациентов к явлению благотворительности в лечебных учреждениях, поступления и использования благотворительных пожертвований теперь прозрачное и подотчетное. Также благодаря приказу можно будет реально оценить действенность финансовой и материальной помощи благотворительных фондов, о которой постоянно говорят руководители учреждений здравоохранения, отметили в Минздраве.