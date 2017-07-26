Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан отметил, что на сегодняшний день на 11 пляжах Киева можно отдыхать, но купаться не рекомендуется. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

Читайте такжеВ Киеве безопасно отдыхать только на двух из 11 пляжейОн отметил, что в Украине в целом на учете находится 535 пляжей, из которых на морских водоемах - 184, а на речных водоемах, озерах - 351.

"И только 17 пляжей были разрешены - в полном объеме купания. 11 из них находятся в Киеве", - отметил Рубан.

Представитель службы заверил, что в этом году была проведена масштабная работа для полного обеспечения пляжей с целью безопасного и качественного отдыха людей в Киеве.

"Каждую неделю мониторится состояние воды, состояние песка, состояние соблюдения правил благоустройства на территории пляжей и зон отдыха, и параллельно контролируется ситуация Управлением чрезвычайных ситуаций с целью обеспечения безопасного отдыха на пляже", - сказал Рубан.

В то же время он отметил, что уже 10 лет наблюдается ухудшение состояния реки Днепр из-за цветения сине-зеленых водорослей.

"Если 10 лет назад мы фиксировали загрязнение воды в реке Днепр в конце августа, то первые признаки загрязнения мы уже сейчас наблюдаем в июне", - констатировал Рубан.

Так, на сегодняшний день, отметил он, фиксируется превышение показателей по индикаторной группе бактерий группы кишечной палочки в водоемах, в связи с чем купаться не рекомендуется.

Рубан подытожил, что сегодня 11 пляжей в Киеве являются безопасными и такими, где можно отдыхать.

"Но, к сожалению, на сегодняшний день из-за состояния реки не рекомендуем купаться", - отметил эксперт.

В свою очередь, заместитель директора Института гидробиологии НАН Украины Владимир Юришинец отметил, что сине-зеленые водоросли опасны, в том числе, для питьевого водоснабжения.

"Сине-зеленые водоросли в своем составе содержат целый ряд токсичных веществ, в том числе нейротоксины, гепатотоксины. При хлорировании воды они образуют еще и соединения токсичные, которые могут влиять на человека", - сказал он и добавил, что водоросли также могут вызвать ряд аллергий.

В то же время, на вопрос журналистов, когда киевлянам будет безопасно купаться в этом сезоне, гендиректор КП "Плесо" Денис Пикалов отметил, что в конце недели будет получена новая информация, которая будет опубликована, в частности, на их сайте. Он также добавил, что соответствующую информацию можно получать на пляжах - у спасателей, и ориентируясь на цвет установленного на пляже флажка.

"Сегодня на 11 пляжах Киева купаться не рекомендуется", - подчеркнул Пикалов.