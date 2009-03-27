Студенты Школы журналистики узнали больше о туберкулезе

26 марта Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» устроил для будущих магистров Школы журналистики КМА мастер-класс по проблеме эпидемии туберкулеза в Украине. Поинформировать студентов о заболевании пришли директор фонда Анатолий Заболотний, руководитель национальных специальных проектов направления «Остановим туберкулез» Татьяна Билык, руководитель Региональной программы по преодолению эпидемии туберкулеза в Донецкой области Денис Денисенко.

Во время мастер-класса студенты в интерактивной форме обсудили самые распространенные в обществе и СМИ мифы: «туберкулез – болезнь заключенных и бомжей»; «туберкулез – это приговор»; «лечение от туберкулеза – долговременное и дорогое» и др. К сожалению, иногда собственно журналисты помогают в распространении уже неактуальных стереотипов. И именно будущим работникам масс-медиа стоит знать, как достоверно освещать тяжелую социальную проблему, ведь туберкулез сегодня касается каждого, независимо от социального статуса. В связи с этим отдельное внимание было уделено вопросам заражения, симптомов, диагностики и лечения от туберкулеза.

Студенты узнали и неутешительную статистику – в Украине около 90 тыс. больных открытой, то есть заразной для окружающих, формой туберкулеза. Для преодоления эпидемии недостаточно лишь государственных мероприятий. Потому с 2007 года фонд Рината Ахметова реализует программу «остановим туберкулез», которая охватывает законодательство, препараты, учебу фтизиатров, лечения и реабилитацию детей, инновации. Татьяна Билык, руководитель национальных специальных проектов, осветила основные достижения фонда в этих направлениях. Да, на сегодня подготовлена новая редакция Закона Украины” “О борьбе с заболеванием на туберкулез”. Новый закон отражает интересы всех сторон: больных, фтизиатров, населения.

Одним из важнейших условий на пути выздоровления есть качественные препараты в достаточном количестве. С этой целью фонд осуществляет проект из мониторинга тех препаратов, которые применяются для лечения туберкулеза в Украине. Иногда нужна неотложная помощь: во время дефицита вакцины БЦЖ в стране фонд закупил ее необходимое количество для Донецкой области (15 тыс. доз на 4 мес.) и не допустил перерывов в вакцинации. Фонд также помог Криворожскому противотуберкулезному диспансеру, когда в области закончились препараты второго ряда.

Дети – наиболее уязвимая группа, когда речь идет о туберкулезе. В 2008 году фонд закупил оборудование для детских отделений противотуберкулезных диспансеров в 22 регионах Украины на сумму 2 млн грн. На конкурсной основе избран детский противотуберкулезный санаторий – в г. Боярка, на базе которого планируется создание Украинского центра медико-психологической и социальной реабилитации детей, больных туберкулезом.

Для повышения квалификации фтизиатров планируется сформировать сеть ресурсных центров в десяти регионах Украины, которые будут предоставлять информационную и тренинговую поддержку. Фонд поддерживает также инновации – был проведен открытый конкурс научных исследований, в результате которого отобрано 3 наилучших проекта. Исследования в рамках проектов начнутся уже в 2009 году.

Отдельное внимание было уделено Региональной программе из преодоления эпидемии в Донецкой области. Денис Денисенко, руководитель Программы, отметил основные успехи за 2008 год: за этот период деятельность в рамках программы привела к улучшению таких ключевых показателей, как заболеваемость на туберкулез (снизилась на 5,6%), смертность от туберкулеза (снизилась на 11,5%). В области работают два передвижных кабинета цифровой флюорографии, один из них – в тюрьмах, где проблема туберкулеза стоит очень остро. В Горловке, Шахтерске, Донецке отремонтированы и оборудованы отделения для лечения больных с лекарственно-стойким туберкулезом.

В области внедрена социальная поддержка больных: вместе с лекарствами они получают продуктовые пакеты, что способствует и быстрому выздоровлению, и сокращает отрывы от лечения. Отдельное внимание уделяется учебе фтизиатров и поддержке научных исследований. Руководитель программы отметил, что в следующем году планируется внедрить систему материального поощрения врачей к выявлению и эффективному лечению.

Важной составляющей частью программы "Остановим туберкулез" является информирование населения через каналы СМИ. С этой целью фонд проводит ежегодные конкурсы, тренинги, мастер-классы. В том числе, для студентов. Следующая лекция относительно социальных аспектов проблемы планируется в институте им. Богомольца.