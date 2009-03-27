В Запорожье задержали профессора-взяточника

Сотрудниками Запорожского областного управления по борьбе с экономической преступностью при получении взятки задержан профессор Запорожской медицинской академии последипломного обучения.

Как рассказали УНИАН в руководстве Главного управления МВД Украины в Запорожской области, профессора кафедры оториноларингологии задержали накануне на территории Запорожской областной больницы, где он имеет практику.

«Профессора задержали с поличным – непосредственно после получения 2 тыс. грн. – суммы, в которую он оценил свои услуги по проведению внеочередной госпитализации и назначению внеочередной операции для обратившегося к нему местного жителя», - сообщили в Запорожском главке милиции, отметив, что ни госпитализация, ни операция данному пациенту не были нужны.

«После того как профессор поставил диагноз, пациент прошел независимое медобследование, показавшее, что тех проблем со здоровьем, которые «выявил» профессор, у него нет», - сообщали в Запорожском главке милиции.

Сейчас материалы, собранные сотрудниками управления по борьбе с экономической преступностью Запорожского главка милиции в отношении медика, переданы в прокуратуру для квалификации и возбуждения уголовного дела.

Проверяется причастность профессора к совершению ряду аналогичных преступлений.