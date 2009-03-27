Bесенний авитаминоз атакует

Недостаток витаминов большинство людей ощущает именно весной. Наше питание становится более однообразным. Запасы овощей и фруктов исчерпываются, да и витаминов в них уменьшается.

Основные причины авитаминоза — некачественное и несбалансированное питание, стрессы, неблагоприятная экологическая обстановка, маленькое количество солнечного света зимой, физические и эмоциональные нагрузки, курение и злоупотребление спиртным, а также перенесенные зимой болезни.

Сбалансированное питание Главное средство борьбы с недостатком витаминов — сбалансированное питание, благодаря которому в организм поступают нужные компоненты — белки, жиры, углеводы. Забудь о пище из фастфудов и разработай оптимальный режим питания. На протяжении всего зимне-весеннего периода ешь как можно больше овощей.

Полезными будут и квашеная капуста, и консервированные огурцы и помидоры. Не забывай о зелени, фруктах, как в свежем, так и в замороженном виде. Мясо птицы и рыбы лучше запекать в фольге - так сохраняется больше витаминов. Именно в этих продуктах содержатся витамины и аминокислоты, которые легко усваиваются организмом и полезны для него.

Однако помни, что с пищей нельзя получить необходимую суточную норму всех витаминов и микроэлементов даже при самом богатом рационе. Так что позаботься о дополнении своего питания витаминным комплексом.

Комплексы витаминов и минералов Сейчас аптеки предлагают большой выбор поливитаминов. Они бывают в виде таблеток, капсул, пластинок, драже, сиропов. Их можно глотать, рассасывать, жевать или растворять в стакане воды.

Главное средство борьбы с недостатком витаминов — сбалансированное питание.

Выбирая витамины, обращай внимание также на содержимое микроэлементов, таких как магний, железо, калий, цинк, медь, марганец. Они также активно участвуют в жизнедеятельности организма. Не все витаминные комплексы могут подходить для тебя, выбирая их, спроси совета у специалиста.

Атакуем депрессию

Специалисты говорят, что весенняя депрессия — понятие скорее надуманное. Если ты все время чем-то занят, тебе просто никогда впадать в апатию. Поддерживай себя в тонусе:

- обязательно высыпайся;

- умей расслабляться;

- занимайся спортом или просто побольше гуляй!

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