Туберкулез будут лечить принудительно

В Закарпатье создадут заведение для принудительного лечения больных туберкулезом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил областной фтизиатр, исполняющий обязанности генерального директора Закарпатского областного территориального медицинского объединения «Фтизиатрия» Иосиф САРВАШ.

По его словам, заведение для лечения больных туберкулезом, в том числе отделение закрытого типа для принудительного лечения, скорее всего, будет размещено в помещении бывшего изолятора для временного содержания нелегальных мигрантов, который расположен вблизи села Павшино Мукачевского района.

«Сейчас специалисты уже готовят необходимые документы для размещения на базе бывшего изолятора для нелегалов этого заведения», - уточнил областной фтизиатр.

По его словам, на сегодняшний день в Закарпатской области существует потребность в функционировании такого заведения, по меньшей мере, на 30 коек.

Также И.САРВАШ сообщил, что, в целом, в Павшино планируется создать заведение на 2 отделения и 120 коек. Условия пребывания больных попытаются сделать максимально комфортными, даже приближенными к гостиничным, поскольку болезнь требует длительного пребывания пациента в больнице.

Справка УНИАН. На сегодняшний день в Закарпатской области состоят на учете 20 тыс. 350 человек, больных туберкулезом, из них у 9 тыс. 680 - активная форма туберкулеза.

В Закарпатской области действуют 9 стационарных отделений по лечению туберкулеза и 17 кабинетов, работают 102 врача. Также для предоставления специализированной противотуберкулезной стационарной помощи в области функционируют 875 коек.

Уровень заболеваемости туберкулезом в 2008 году на Закарпатье составлял 60 человек на 100 тысяч населения (против 59,8 в 2007 году). В то же время, медики констатируют снижение уровня смертности населения от туберкулеза: с 29,5 на 100 тысяч населения в 2005 году до 18,7 - в 2008 году.