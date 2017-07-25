Эксперты ЕС советуют сохранить украинскую сеть токсикологических лабораторий

Эксперты ЕС советуют сохранить украинскую сеть контрольно-токсикологических лабораторий и отделов пестицидов и агрохимикатов.

Читайте такжеЗеленый салат в розничной сети содержит нитраты и пестициды - исследование

Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, согласно с рабочим планом проекта Twinning состоялась очередная миссия в рамках Компонента 3 «Приближение законодательства Украины к законодательству ЕС в сфере средств защиты растений и здоровья растений и усиление соответствующих инспекционных и лабораторных служб».

Эксперт Европейского Союза - директор лаборатории продуктовых и экологических расследований Института безопасности пищевых продуктов, здоровья животных и окружающей среды «BIOR» Латвии Вадим Барткевич провел оценку способности контрольно-токсикологических лабораторий и отделов аналитики пестицидов и агрохимикатов, в том числе согласно требований к средствам защиты растений, установленных Директивами и Регламентами ЕС. Эксперт также подготовил техническую спецификацию оборудования и расходных материалов, необходимых для модернизации лабораторий и отделов, задействованных в системе защиты растений.

Читайте такжеПрезидент подписал закон о государственном контроле безопасности пищевых продуктов

После проведения оценки эксперт предоставил итоговый отчет, где отметил, что сеть контрольно-токсикологических лабораторий и отделов пестицидов и агрохимикатов Украины является исключительно важной для проведения контроля показателей качества пестицидов, агрохимикатов и их остаточного количества в поверхностных водах, предназначенных для сельскохозяйственных нужд, почве, а также в сельскохозяйственной продукции и сырье растительного происхождения. Поэтому, по мнению эксперта, необходимо сделать все возможное, чтобы в Украине сохранить эту систему контроля, особенно когда Украина станет полноценным членом евросообщества, поскольку в ЕС недостаточно лабораторий, которые проводят анализ качества пестицидов.