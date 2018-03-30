Как привыкнуть к летнему времени

В ночь с субботы 28 на воскресенье 29 марта стрелки часов переводятся на час вперед — страна переходит на летнее время. Как известно, это делается с целью экономии электроэнергии. В то же время не утихают разговоры о том, что такая смена ритма влияет на здоровье человека. Чтобы определить, так ли это, мы поговорили с Олегом Чабаном, психиатром, профессором, доктором медицинских наук, заведующим отделением соматоформных расстройств.

По словам специалиста, смена ритма действительно может отражаться на здоровье. Но не у всех. Это связано с тем, что внутри нашего организма существуют свои биологические часы. И они ориентируются не по стрелкам часов, а по световому дню. На кожу попадает свет — возникает сигнал просыпаться, свет исчезает — появляется сигнал спать (ярче, чем у человека эти ритмы прослеживаются у животных, например у медведей, которые вообще беспробудно спят всю зиму). При переходе на летнее время людям придется вставать на час раньше. Причем резко, а та часть нервно-эндокринной системы, которая обеспечивает биологические часы, не любит ничего резкого — для нее это стресс. И если человек со 100%-м здоровьем перенесет это насилие без последствий, то для кого-то это может спровоцировать сбой в работе всего организма.

В группе риска — люди с хроническими заболеваниями и те, кто тяжело переносит ненормированный рабочий день. В этом случае могут обостриться сердечно-сосудистые болезни (в первую очередь гипертония, дистония), а также психические заболевания (чаще всего — депрессии). Может появиться тревожность, сонливость, повышенная утомляемость.

Болезненный период может продолжаться от двух недель до месяца — именно столько времени нужно организму, чтобы подстроиться к новому времени.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Переходите на летнее время постепенно. За несколько дней до перевода стрелок заводите будильник ежедневно на 10—15 минут раньше. То есть в пятницу встаньте не в привычные 7.00, а, скажем, в 6.45. Вечером лягте спать как можно раньше и в субботу уже постарайтесь проснуться в полседьмого. Тогда в понедельник, когда надо будет идти на работу по старому времени в 6.00, вы адаптируетесь плавнее — если же перестать спать на час меньше сразу, это будет стрессом.

Готовьте завтрак с вечера. Чтобы утром не ходить злым по квартире с мыслями «что же приготовить на завтрак?», не спеша приготовьте его с вечера, причем обязательно вкусный. Так вы сэкономите 20 драгоценных утренних минут и не будете испытывать стресс от нехватки времени и приготовления еды на бегу.

Включайте после пробуждения веселую музыку. Она должна быть заводной. Например, подойдет какой-то забойный рок-н-ролл. Собираясь, найдите минутку, чтобы потанцевать перед зеркалом, это послужит легкой зарядкой, расшевелит вас и придаст хорошее настроение на полдня.

Проснувшись, открывайте шторы. Если спальня завешена шторами, обязательно откройте их, подойдите к окну и посмотрите на яркий свет несколько минут. Попадая на кожу, свет дает биологическим часам сигнал просыпаться.

Дмитрий Гуцало

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