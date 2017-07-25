Минздрав объявляет конкурс по отбору членов экспертного комитета
Члены экспертного комитета назначаются министром по результатам конкурсного отбора сроком на четыре года.
Минздрав объявляет конкурс на отбор членов экспертного комитета по отбору и использованию основных лекарственных средств, сообщили УНИАН в ведомстве.
Читайте такжеМинздрав отменил институт главных специалистов, зато создал "группы экспертов министерства"Экспертный комитет – постоянно действующий совещательный орган, который создается Министерством здравоохранения Украины для оценки сравнительной эффективности (результативности), безопасности и экономической целесообразности лекарственных средств с целью их включения в Национальный перечень основных лекарственных средств.
Члены Экспертного комитета назначаются министром здравоохранения по результатам конкурсного отбора сроком на четыре года. Конкурсный отбор осуществляется на принципах равного доступа кандидатов к участию в конкурсе.