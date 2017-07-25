Минздрав объявляет конкурс по отбору членов экспертного комитета

Минздрав объявляет конкурс на отбор членов экспертного комитета по отбору и использованию основных лекарственных средств, сообщили УНИАН в ведомстве.

Читайте такжеМинздрав отменил институт главных специалистов, зато создал "группы экспертов министерства"Экспертный комитет – постоянно действующий совещательный орган, который создается Министерством здравоохранения Украины для оценки сравнительной эффективности (результативности), безопасности и экономической целесообразности лекарственных средств с целью их включения в Национальный перечень основных лекарственных средств.

Члены Экспертного комитета назначаются министром здравоохранения по результатам конкурсного отбора сроком на четыре года. Конкурсный отбор осуществляется на принципах равного доступа кандидатов к участию в конкурсе.