Уровень наркомании в Севастополе в три раза выше среднеукраинского

В Севастополе уровень заболеваемости наркоманией составляет 15,6 на 100 тыс. населения, в то время как в среднем по Украине - 5,8 на 100 тыс. человек, на учете в городском наркологическом диспансере на данный момент состоят 979 человек, тогда как реальное число наркозависимых превышает официальную статистику в 3-5 раз.

Как передает корреспондент УНИАН, эти данные приводятся в обращении Севастопольского городского Координационного совета по вопросам предупреждения распространения туберкулеза и ВИЧ-инфекции/СПИДа к Севастопольскому городскому совету в связи с принятым депутатами на прошлой неделе решением о запрете использования помещений коммунальной собственности в целях внедрения программ заместительной поддерживающей терапии для наркозависимых.

Координационный совет, возглавляемый заместителем председателя городской государственной администрации Дмитрием БАЗИВЫМ, просит горсовет пересмотреть свое решение, которое «явно нарушает конституционное право граждан на медицинскую помощь и противоречит законодательству Украины».

Координационный совет также констатирует, что Севастополь по-прежнему занимает 5-е место по темпам распространения ВИЧ/СПИДа в Украине. «За весь период наблюдения с 1987 года в городе выявлено 1938 случаев ВИЧ-инфекции, в 2008 году 222 человекам впервые в жизни установлен диагноз ВИЧ-инфекция. Потребители инъекционных наркотиков остаются основной движущей силой эпидемии. Из числа лиц с впервые установленным диагнозом в 2007-2008 годах они составляют 43,7% всех случаев инфицирования. Всего за весь период наблюдения на 1 января 2009 года в Севастополе зарегистрирован 481 случай СПИДа, из них 249 человек умерло от СПИДа. В 2008 диагноз СПИД установлен 63 севастопольцам. В то же время отмечается увеличение смертности от СПИДа: в 2008 году умерло 49 человек, в 2007- 46 (+7%). Увеличение смертности связано с поздней выявляемостью, когда состояние здоровья пациента не позволяет начать антиретровирусную терапию», сообщает Координационный совет.

В обращении также говорится, что, по состоянию на 1 марта 2009 года, на диспансерном учете в Городском центре борьбы и профилактики ВИЧ/СПИДа состоит 1292 человека, в том числе 95 детей, рожденных ВИЧ-позитивными матерями, из них 21 ребенок имеет подтвержденный ВИЧ-статус.

По данным Отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД Украины в городе Севастополе, в 2008 году в городе были выявлены 31 наркопритон и 4 нарколаборатории, установлены 213 фактов незаконного сбыта сильнодействующих веществ, 216 фактов незаконного хранения, приобретения, перевоза наркотиков без цели сбыта. К уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, было привлечено 262 человека, говорится в обращении Координационного совета у депутатам горсовета.