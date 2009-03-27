Британское телевидение будет рекламировать аборты

Британские Комитет по рекламе и Комитет по рекламе на телевидении и радио запускают 12-недельное обсуждение разрешения рекламы клиник абортов на телевидении. Поводом для этого стал призыв правительства направить усилия на борьбу с подростковой беременностью.

Кроме того, планируется разрешить рекламу презервативов до 9 часов вечера (время, до которого в Великобритании нельзя транслировать «передачи для взрослых.

Рекламу абортов планируется разрешить одновременно с социальной рекламой, направленной против них.

При этом «антиабортная» реклама должна будет содержать четкое указание на то, что она не направлена на женщин, у которых промедление с выполнением этой манипуляции может привести к нежелательным медицинским последствиям.

Инициатива немедленно подверглась критике со стороны церкви и социальных групп по запрету абортов. Однако представители консультативных центров Брук, дающих рекомендации по контрацепции и абортам, считают, что она является серьезным шагом по обеспечению сексуального здоровья населения.

Великобритания лидирует по уровню подростковой беременности в Европе. В ней также наблюдается высокая заболеваемость половыми инфекциями среди подростков, не достигших 16-летнего возраста.

Правительство страны решило выделить 300 миллионов фунтов стерлингов на преодоление этой проблемы.

ura-inform.com