Украина 29 марта переходит на "летнее" время

В ночь с субботы, 28 марта, на воскресенье, 29 марта, переводом стрелок часов на час вперед Украина перейдет на "летнее" время.

Как сообщили УНИАН в Государственном комитете Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики, в частности, в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 г. № 509, на территории Украины 29 марта 2009 года в три часа по киевскому времени вводится “летнее” время переводом часовой стрелки на один час вперед.

Справка УНИАН. Впервые переход на "летнее" время был проведен в Великобритании в 1908 г. "Летним" временем сейчас пользуются более 110 государств. Переход с летнего времени на зимнее и наоборот уже больше 100 лет осуществляется практически во всех странах Европы и Америки. В то же время многие государства Азии живут по единому времени, например, не переводят стрелки часов Япония, Китай, а также Казахстан и Киргизия.

Переход на сезонное время осуществляется для экономии энергоресурсов.