Закарпатье: 80% детей с туберкулезом - ромы

В Закарпатье 80% детей, больных туберкулезом, принадлежат к ромской народности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Ужгороде сообщила областной детский фтизиатр Екатерина ДЕБРЕЦЕНИ.

«На Закарпатье уже заболели туберкулезом двое новорожденных малышей, которые не получили прививки БЦЖ после рождения. Один ребеночек родился в России, а там иностранцам такую прививку не делают. Другому малышу в роддоме не сделали прививку из-за отказа родителей», - отметила К.ДЕБРЕЦЕНИ.

Врач также сообщила, что каждый год в Закарпатье регистрируют около 10-12 случаев заболевания туберкулезом среди детей и около двух десятков - среди подростков. Это фактически вдвое меньше, чем в среднем по Украине. Заболеваемость туберкулезом среди детей составляет 4,2 на 100 тыс. детского населения.

Детский фтизиатр также проинформировала, что на протяжении прошлого года туберкулинодиагностикой (прививкой Манту) в Закарпатье удалось охватить 97,6% детского населения. И хотя этот показатель в 2007 году был несколько выше и составлял 98,4%, однако он является неплохим по сравнению с другими областями Украины. «Уменьшение же охватывания диагностикой связано с отказами родителей от прививки. Жаль, что такое происходит, поскольку вакцина, которая поступала в Закарпатье, произведена в Дании и является безопасной, по крайней мере жалоб на ухудшение самочувствия у детей не возникало», - отметила К.ДЕБРЕЦЕНИ.

Областной фтизиатр также уточнила, что 80% детей, больных туберкулезом, принадлежат к ромской народности. И хотя таким детям обычно делают прививку БЦЖ в роддоме, однако в дальнейшем ревакцинацию они не проходят.