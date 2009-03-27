Метро - опасно для здоровья

Огромный город таит в себе множество опасностей, и большинство из них вовсе не очевидны. Одной из них можно считать Московский метрополитен, который многие специалисты считают вредным не столько для телесного, сколько для душевного здоровья.

Ежедневно московским метро пользуются около 8,5 миллиона человек, и каждая вторая поездка длится более получаса. Примерно миллион пассажиров проводят в метро более двух с половиной часов. Для самочувствия многих из них это оборачивается плачевно. Хуже всего, однако, приходится самим работникам подземки - при смене в 8,5 часа машинисты метро страдают от постоянного шума и загазованности: шпалы метро смазывают канцерогенным креозотом, а большинство вентиляционных отверстий, по которым в подземку поступает свежий воздух, находятся рядом с оживленными автотрассами. "Со временем каждый дежурный или машинист приобретает какое-нибудь заболевание", - сообщила "Новым известиям" лидер независимого профсоюза работников метрополитена Светлана Разина. Среди этих заболеваний - потеря зрения или слуха, навязчивые идеи, хронический стресс и бессонница.

Пассажирам подземки в ее недрах приходится хоть и легче, но не намного. Многие страдают от тесноты: в часы пик в один вагон на "популярной" ветке может набиться несколько сотен человек. Для многих нарушение их "интимного" пространства - зоны в радиусе 40 - 50 см от человека - событие весьма болезненное. К серьезным последствия может привести и постоянное воздействие сильного шума, на платформе его уровень достигает 95 дБ, в вагоне - 94 дБ (шум бензопилы - около 100 децибелов). В результате у некоторых могут обнаружиться признаки "акустикофобии" - боязни громких звуков. "Через несколько месяцев ежедневного пребывания в метро по часу или два в день у человека развивается хроническая транспортная усталость", - рассказал газете врач-терапевт Вячеслав Лазарев. Сильный шум может вызвать депрессию или наоборот - вспышки немотивированной агрессии. "К беспричинным ссорам в метро склонны люди, у которых и так все в жизни непросто. Шум лишь усиливает их расстройства, расшатывает изначально неустойчивую психику", - пояснила "Новым известиям" психолог Инна Иголкина.

Специалисты также советуют не пользоваться метрополитеном тем, кто склонен к самоубийству. "Грохот приближающегося поезда вгоняет в стресс, и у человека возникает соблазн одним движением решить все свои проблемы", - пояснил психолог Сергей Назаров. По данным начальника московского метро Дмитрия Гаева, под поезда подземки ежегодно бросаются 130 - 155 человек. "Сегодня пошла мода на суициды. Кто-то прыгает с моста, а кто-то - с кольцевой станции "Парк культуры". Главное - чтобы было красиво, и затем про него написали в газетах", - утверждает он.

Угрозу может таить даже безобидное "Осторожно, двери закрываются!", звучащее на каждой станции. По данным исследований, это сообщение вызывает нервозность у всех, кто его слышит. "Я неоднократно обращался к руководству метрополитена, чтобы сигнал включали хотя бы после того, как все зайдут в вагон. Но пока никаких изменений", - говорит руководитель отдела информатики и системных исследований Московского НИИ психиатрии Александр Немцов.

Надеяться на улучшение ситуации пока не приходится: денег на реконструкцию метро по-прежнему не хватает, а те, что есть, тратятся на прокладку новых тоннелей и постройку новых станций, а не на повышение комфорта уже существующей инфраструктуры.

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