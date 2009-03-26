Сегодня во Львове открылась конференция по проблемам биоэтики

26-27 марта во Львове встретятся медики из разных стран мира, чтобы обсудить вопросы развития биоэтики в системе здравоохранения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, на международной научно-практической конференции «Биоэтика в системе здравоохранения и медицинского образования» будут рассматриваться актуальные вопросы здравоохранения и медицины, в частности, пойдет о борьбе с алкоголизмом, наркоманией, табакозависимостью, о проблемах трансплантации органов, абортах и контрацепции. Во время конференции медики также затронут вопросы христианской этики и морали. Среди основных тематических направлений конференции: правовые и медико-социальные аспекты регулирования системы здравоохранения на основах биоэтики, регулирования биомедицинских вмешательств в организм человека на основах биоэтики, а также и биоэтика и основы христианской морали.