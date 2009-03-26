Путевки для инвалидов-спинальников будут закупать без тендера

Министерство труда и социальной политики планирует закупать путевки на оздоровление инвалидов-спинальников без тендера.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседание коллегии Минтруда сообщила министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА.

«По оздоровлению больных-спинальников, мы обратились в Минэкономики для решения вопросов о закупке путевок на оздоровление инвалидов без тендерных процедур, и надеемся, что решение будет принято», - заявила министр.

При этом она сообщила, что на оздоровление инвалидов планируется отправлять уже с 1 апреля.