Детская больница в Тернополе получила медоборудование

Тернопольская областная детская больница получила медоборудование на 70 тыс. грн. в рамках благотворительной акции “Услышьте все!”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Тернопольской облгосадминистрации, больнице передали два офтальмоскопа и автоматический проектор знаков. Аппаратура, которой раньше в больнице не было, поможет медикам на ранних стадиях выявлять у детей ретинопатию – осложнение у недоношенных детей, которое может привести к слепоте.

По данным заместителя председателя облгосадминистрации по гуманитарным вопросам Федора ШЕВЧУКА, в прошлом году в Тернопольской области в рамках благотворительной акции “Услышьте все!” было собрано 58 тыс. грн. С этим показателем область заняла 11-е место в Украине. В этом году акция по сбору добровольных пожертвований на приобретение медоборудования будет длиться с 1 по 10 мая. К ее проведению привлекут школьников, студентов, представителей общественных организаций. В рамках акции запланировано провести благотворительные концерты с участием творческих детских коллективов на Певческом поле и Театральной площади Тернополя, спортивные соревнования, выставки и конкурсы рисунков.