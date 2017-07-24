В Одесской области обустроят социальный городок для переселенцев из зоны АТО

В селе Степовое Раздельнянского района Одесской области обустроят социальный городок для переселенцев из района проведения антитеррористической операции.

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Как передает УНИАН, село, в котором планируется разместить переселенцев, посетил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Он, в частности, осмотрел здания, в которых после реконструкции планируется обустроить Центр социального жилья с развитой инфраструктурой для вынужденно перемещенных лиц, а также детей-сирот и лиц, оказавшихся в сложных жизненных условиях.

Городок будет создан на базе трех корпусов бывшего Степовецкого филиала Лиманского профессионального аграрного лицея. Здания не использовались в течение последних пяти лет. Первый корпус на 45-50 квартир планируют сдать в эксплуатацию в 2018 году.

Заведение рассчитано на 500-600 человек. Каждой семье будут предоставлены во временное пользование (до решения жилищного вопроса или возвращения домой) отдельная квартира и земельный участок, также создадут условия для проживания инвалидов. В рамках проекта планируется создать детский сад и школу с возможностью инклюзивного обучения.

По словам председателя Одесской ОГА Максима Степанова, село Степное было выбрано после ревизии всех объектов социальной инфраструктуры, которые расположены неподалеку от Одессы.

«Ехать в город всего час. Сейчас заканчивается процесс передачи этого имущественного комплекса в области, он находится в собственности Министерства образования и науки. Мы планируем уже в этом году начать ремонт в одном из корпусов, сейчас мы составляем смету всех работ», - сказал Степанов.

Он подчеркнул, что будет создан отдельный социальный транспортный маршрут из вышеназванного села в Одессу.