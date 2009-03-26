Кабмин назначил главного государственного санитарного врача
Должность почти год была вакантной
Правительство назначило первым заместителем министра здравоохранения - главным государственным санитарным врачом Александра Беловола.
Такое решение Кабинет министров принял в среду, 25 марта.
Как сообщил министр Кабмина Петр Крупко, должность главного санитарного врача оставалась вакантной после того, как в мае 2008 года правительство уволило с нее Николая Проданчука.
Поводом для этого стал скандал, связанный с гибелью ученика средней школы Краматорска в результате вакцинации от кори и краснухи.
Генпрокуратура возбудила в отношении Проданчука уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 УК ("превышение власти или служебных полномочий").
Ему инкриминировали разрешение на ввоз в Украину и использование без надлежащей регистрации, проведения клинических исследований комбинированной вакцины от кори и краснухи индийского производства, что повлекло за собой тяжкие последствия.