Кабмин назначил главного государственного санитарного врача

Правительство назначило первым заместителем министра здравоохранения - главным государственным санитарным врачом Александра Беловола.

Такое решение Кабинет министров принял в среду, 25 марта.

Как сообщил министр Кабмина Петр Крупко, должность главного санитарного врача оставалась вакантной после того, как в мае 2008 года правительство уволило с нее Николая Проданчука.

Поводом для этого стал скандал, связанный с гибелью ученика средней школы Краматорска в результате вакцинации от кори и краснухи.

Генпрокуратура возбудила в отношении Проданчука уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 УК ("превышение власти или служебных полномочий").

Ему инкриминировали разрешение на ввоз в Украину и использование без надлежащей регистрации, проведения клинических исследований комбинированной вакцины от кори и краснухи индийского производства, что повлекло за собой тяжкие последствия.

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