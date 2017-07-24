Порошенко подписал закон, усиливающий соцзащиту инвалидов в Украине

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины № 2109-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью».

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Администрации главы государства.

В частности, документом совершенствуется порядок обеспечения инвалидов местами для парковки их транспортных средств или транспортных средств, осуществляющих перевозки инвалидов и детей-инвалидов. Также законом ужесточается административная ответственность за нарушение установленных законом «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине» льгот для указанных лиц.

Кроме того, законом вносятся изменения в ряд статей Кодекса Украины об административных правонарушениях и Закона Украины «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине», которые позволят законодательно защитить право лиц с инвалидностью или водителей, которые их перевозят, на бесплатную парковку на специально оборудованных местах, с обозначением этих мест дорожными знаками и соответствующей разметкой. В частности, повышается размер штрафов за остановку или стоянку, парковку транспортных средств на местах, предназначенных для бесплатного пользования лицами с инвалидностью или лицами, которые их перевозят. Увеличивается ответственность и за не обустройство на специально оборудованных или отведенных площадках для парковки мест для инвалидов.

Закон вступает в силу через три месяца со дня опубликования.