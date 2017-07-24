В Донецке дети отравились питанием из российских "гумконвоев" - ИС

09:57, 24 июля 2017
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По состоянию на 23 июля в больнице находились не менее 20 детей.

После отравления продуктами из

В больницу оккупированного Донецка с отравлением поступили не менее 20 детей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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"В Донецке фиксируется поступление в больницу Вишневского (ЦКГБ №1) значительного количества (на 23.07 – не менее 20) детей, в основном в возрасте от 6 мес. до 1,5 года", - говорится в его сообщении.

Причиной отравления родители пострадавших детей называют некачественное детское питание, продающееся в торговых сетях Донецка, и прибывшее в составе так называемой гуманитарной помощи из России.

Как сообщал УНИАН, 15 июня очередной "гумконвой" из России прибыл на неподконтрольную территорию Донбасса.

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Теги: #отравление детей в Донецке#детское питание из российского гумконвоя