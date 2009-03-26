Биотехнологии и фармацевтика США получили огромные инвестиции

В 2008 году фармацевтические и биотехнологические компании Соединенных Штатов потратили рекордную сумму на научные исследования - $65.2 млрд., что на $2 млрд. больше, чем в 2007 году. Такие данные представила маркетинговая фирма Burrill & Company.

Из этих средств примерно $50,3 млрд. пришлось на долю фармацевтических, около $14,9 млрд. - биотехнологических компаний.

Исследование бизнес-школы Вартон показало, что в 2006 году американские компании, действующие на этом рынке, потратили на научные изыскания и внедрение научных разработок в производство $65 тыс. на каждого своего сотрудника. Это примерно в 8 раз больше, чем уровень подобных инвестиций всех иных секторов экономики США.

В целом, по оценкам Ассоциации Разработчиков и Производителей Фармацевтической Продукции США, в процессе испытаний находятся более 2,9 тыс. новых медицинских препаратов. Из них около 750 предназначены для борьбы с раком, более 300 - с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 150 - диабетом, примерно 110 - ВИЧСПИДом.

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