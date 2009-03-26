Луганщина: заболеваемость туберкулезом в регионе снизилась

По данным областного противотуберкулезного диспансера по итогам 2008 года заболеваемость всеми формами туберкулеза в Луганской области среди детского населения снизилась на 6,2 %, подростков на 2,8%, в целом - на 2,0%, однако эпидемией, как и раньше, охвачены 14 городов и 15 районов области.

Об этом УНИАН сообщили в областном Центре здоровья.

Заболеваемость всеми формами туберкулеза выше областного показателя в городах Стаханов, Рубижное, Краснодон, Лисичанск, Свердловск, Ровеньки и Сватовском, Лутугинском, Станично-Луганском, Попаснянском, Перевальском, Краснодонском районах.