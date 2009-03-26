Луганщина: заболеваемость туберкулезом в регионе снизилась
15:52, 26 марта 2009Страна
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Хотя эпидемия - в 14 городах
По данным областного противотуберкулезного диспансера по итогам 2008 года заболеваемость всеми формами туберкулеза в Луганской области среди детского населения снизилась на 6,2 %, подростков на 2,8%, в целом - на 2,0%, однако эпидемией, как и раньше, охвачены 14 городов и 15 районов области.
Об этом УНИАН сообщили в областном Центре здоровья.
Заболеваемость всеми формами туберкулеза выше областного показателя в городах Стаханов, Рубижное, Краснодон, Лисичанск, Свердловск, Ровеньки и Сватовском, Лутугинском, Станично-Луганском, Попаснянском, Перевальском, Краснодонском районах.
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